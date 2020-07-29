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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА ЧЕРЕЗ БУТБ В КИТАЙ РЕАЛИЗОВАНЫ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА $5,1 МЛН
10:58 30.07.2020
С начала года через торговую площадку ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) на китайский рынок реализовано 32,3 тыс. куб. м пилопродукции на $5,1 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, 28 июля 2020 г. по итогам экспортных биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже в Китай реализованы пиломатериалы общим объемом 8,8 тыс. куб. м на сумму $1,4 млн. Из них 5,4 тыс. куб. м приобретены на условиях DAP – ст. Янпу (Шанхай) с доставкой железнодорожным транспортом в рамках инициативы «Пояс и путь».
Организация регулярных поставок белорусских пиломатериалов в Китай с применением механизма биржевых торгов является совместным проектом БУТБ, УП «Беллесэкспорт» (спецэкспортер Министерства лесного хозяйства) и РУП «Белтаможсервис» (крупный логистический оператор). Цель проекта – обеспечить прямой доступ белорусских деревообработчиков на китайский рынок и оптимизировать их затраты на логистику.
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