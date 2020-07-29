Минский тракторный завод (МТЗ) в 2020 году после 12-летнего перерыва возобновил поставки в Зимбабве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на сегодня в африканскую страну уже отгружено несколько партий тракторов BELARUS-820 общей численностью 130 единиц. До конца августа компания планирует отправить по контракту более 300 машин.

Особое внимание уделяется качеству поставляемых тракторов. В том числе контрактом предусмотрено командирование сотрудников Минского тракторного завода для ввода техники в эксплуатацию, проведения гарантийного ремонта и обучения местных специалистов.

Напомним, белорусская техника на зимбабвийском рынке впервые появилась еще в 80-е годы прошлого века. Однако поставки осуществлялись эпизодически и в небольших объемах. До настоящего времени последняя отгрузка тракторов BELARUS в Зимбабве датировалась 2008 годом.

Перспективными направлениями экспорта в Африку сегодня также являются Буркина-Фасо, Замбия и Нигерия.

Дилер МТЗ компания AFTRADE DMCC, с которой завод сотрудничает уже четыре года, способствует созданию тесных и плодотворных торговых отношений между Беларусью и странами африканского континента. При реализации проектов по поставке тракторов компания обеспечивает сервисное обслуживание техники, закупает в необходимых объемах рекомендованные предприятием запчасти.

Следующим этапом сотрудничества двух сторон станет создание шоурума, где будет представлена техника BELARUS.