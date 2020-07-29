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ЭКОНОМИКА РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГОМЕЛЬ-42 ВОЗОБНОВИЛО РАБОТУ ПОСЛЕ РЕМОНТА
10:18 30.07.2020
Обновленное отделение почтовой связи Гомель-42 открылось 28 июля в Гомеле (улица Ильича, д. 87).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», для граждан созданы комфортные условия обслуживания: установлено два платежно-справочных терминала, организована работа пяти операционных окон, из них два выделенных операционных окна по приему и выдаче почтовых отправлений.
В отделении почтовой связи организовано 8 доставочных участков, которые обслуживают более 20 тысяч человек.
В уютном клиентском зале установлена система кондиционирования воздуха, современная офисная мебель и примерочная кабина для получателей почтовых отправлений от представителей электронной коммерции.
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