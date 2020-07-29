Страховые организации республики собрали за январь-июнь 2020 года 737,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за шесть месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,9%.

По добровольным видам страхования за январь-июнь 2020 года страховые взносы составили 472,8 млн рублей, что на 40,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июнь 2020 года – 264,9 млн рублей, что на 7,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 64,1% (за январь-июнь 2019 года – 62,7%).

За январь-июнь 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 383,1 млн рублей, что на 49,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2020 года составил 51,9% (за январь- июнь 2019 года – 48,4%).

За январь-июнь 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 64,3 млн рублей (за январь- июнь 2019 года – 69,9 млн рублей), из них 33,6 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 30,7 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июнь 2019 года – 39,2 млн рублей и 30,7 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 июля 2020 года составила 8841 человек (на 1 июля 2019 года – 8754 человека).