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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЕНСИИ В АВГУСТЕ ВЫПЛАТЯТ ДОСРОЧНО
09:24 30.07.2020
Белорусским пенсионерам пенсии в августе выплатят досрочно. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.
Согласно законодательству, пенсии выплачиваются с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.
В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате: на почте и через доставочные предприятия - с 3 августа, через банки – с 5 августа.
Право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером. Если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок.
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