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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ВЫНЕСЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БПЦ ЗА НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ БАНКОМАТОВ


19:07 29.07.2020

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло предупреждение Банковскому процессинговому центру (ОАО «БПЦ») за необоснованный отказ от проведения работ по тестированию банкоматов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, ОАО «БПЦ» отказывало ООО «БайТехСервис» в заключении договора на проведение работ по тестированию банкоматов марки NCR, поставщиком которых является ООО «БайТехСервис», на их совместимость с аппаратно-программным комплексом, используемым в ОАО «БПЦ», а также в организации и предоставлении доступа к тестовому процессингу, не имея при этом экономически или технологически обоснованных причин отказа.

Усмотрев в действиях ОАО «БПЦ» признаки нарушения антимонопольного законодательства (подпункт 1.5 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»), МАРТ выдало предупреждение о необходимости разработать локальный акт, определяющий порядок организации проведения работ по тестированию банкоматов на предмет проверки их взаимодействия с аппаратно-программным комплексом ОАО «БПЦ» и выдачи соответствующих документов, содержащий равные и исполнимые условия доступа производителей и поставщиков банкоматов к проведению тестирования.

Указанный порядок должен быть доступен для ознакомления, устанавливать необходимость и порядок ведения перечня банкоматов, которые проходили тестирование и допущены к использованию в процессинговой системе, применяемой в ОАО «БПЦ».

Данный перечень должен однозначно идентифицировать банкоматы и отражать результаты их тестирования, быть доступен для ознакомления.

Кроме того, необходимо разработать локальный акт, определяющий порядок организации предоставления доступа к тестовому процессингу производителей и поставщиков банкоматов и выдачи им документов о результатах взаимодействия банкоматов с аппаратно-программным комплексом ОАО «БПЦ». Порядок доступа должен содержать равные и исполнимые условия организации тестового процессинга банкоматов для производителей и поставщиков банкоматов и выдачи им документов о его результатах.

МАРТ также предписало уведомить ООО «БайТехСервис» о неактуальности позиции, изложенной ОАО «БПЦ» в представленных ранее письмах, об отказе в проведении работ по тестированию банкоматов и в организации и предоставлении доступа к тестовому процессингу, предложив при этом (при необходимости) провести работы по тестированию банкоматов, и предоставить доступ к тестовому процессингу с последующей выдачей документов о его результатах.
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