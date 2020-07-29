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ЭКОНОМИКА РБ
АССОЦИАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ
18:49 29.07.2020
Ассоциация рекламных организаций Беларуси назвала ошибочной рекомендацию властей белорусским банкам воздержаться от рекламы в негосударственных СМИ.
«Ассоциация рекламных организаций и Ассоциация интерактивной рекламы считают эту рекомендацию ошибочной по причинам ее несоответствия законодательству Республики Беларусь и полагают, что она нанесет ущерб не только банковской системе страны, но и рекламной индустрии», - говорится в заявлении ассоциации.
В нем отмечены четыре пункта, в которых разъясняется, почему рекомендации негативно скажутся на развитии белорусской рекламной индустрии.
Ассоциации направили совместный запрос в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой прокомментировать ситуацию.
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