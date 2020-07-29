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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО ПОЧТИ 2 МЛН ТОНН ЗЕРНА
17:43 29.07.2020
В Беларуси намолочено 1 млн 986,5 тыс. т зерна при средней урожайности 38 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 33 ц/га).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на 29 июля зерновые и зернобобовые культуры убраны с 522,8 тыс. га, что составляет 23,8% запланированной площади.
По темпам работ лидирует Гомельская область: там убрано 44,2% площадей от плана (150,3 тыс. га). В Брестской области убрано 38,4% площадей (129,6 тыс. га), Гродненской – 28,1% (89,6 тыс. га), Минской – 19,8% (96 тыс. га), Могилевской — 11% (36,7 тыс. га), Витебской – 5,45% (20,6 тыс. га).
В планах аграриев собрать в текущем году 8 млн т зерна (с зернобобовыми культурами – 9,5 млн. т).
Лен вытереблен на 22,9 тыс. га (47% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 685,6 тыс. га (83,8% от плана). Заготовлено 614,8 тыс. т сена (60,9% от плана), 12,036 млн т сенажа (95,5%) и 497,9 тыс. т силоса (2,6%).
Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 40,3% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа — 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена — 1,01 млн т.
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