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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРВИС БЕЛОРУСОВ СОБИРАЕТ БОЛЬШЕ ДАННЫХ О ВЕНЧУРНЫХ СДЕЛКАХ, ЧЕМ CRUNCHBASE


16:34 29.07.2020

Белорусский стартап Parsers вышел на Product Hunt с новым продуктом Parsers VC. Это провайдер данных о сделках на венчурном рынке в реальном времени. Parsers VC собирает больше данных о сделках, чем Crunchbase и Pitchbook. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал CEO стартапа Евгений Гуринович.

Над продуктом команда стартапа работала последние 7 месяцев после выпуска из акселератора Starta Ventures в Нью-Йорке.

«Алгоритмы сбора Crunchbase, Pitchbook и других агрегаторов основаны на старых технологиях, которые используются уже больше 10 лет. Они собирают данные о сделках на сайтах СМИ. Даже мониторинг десяток тысяч сайтов СМИ не дает возможность получать информацию о небольших раундах в не известные стартапы на ранних стадиях. Они знают точно, когда Uber привлекает деньги, но без понятия о том, что тысячи небольших стартапов из разных уголков мира привлекают 100 тысяч долларов каждый месяц», - рассказал порталу vc.ru Евгений Гуринович.

«Мы устанавливаем свои трекеры на сайты фондов и собираем данные о стартапах в портфолио, изменениях в команде, новостях и другую информацию. Несколько раз в день мы индексирует более 100 тысяч сайтов венчурных фондов, страниц в соцсетях и других источников. Уже сейчас мы собираем на 15% больше сделок, чем Crunchbase, и на 30% больше, чем Pitchbook», - утверждает Евгений Гуринович.

Инвесторы получают отчет о сделках в венчурных фондах, анализ стартапов и другие данные, которые помогают видеть ситуацию на рынке инвестиций в реальном времени. Все спады из-за COVID или подъемы видны в тот же день, а не через неделю или месяц, отмечает СЕО Parsers.

Стартап Parsers VC предлагает список венчурных фондов по регионам и индустриям, которые активны сейчас. Аутсорсинговые и продуктовые компании могут получить список стартапов, которые только что подняли раунд.
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