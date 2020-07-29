В настоящее время в Речице Гомельской области проводятся масштабные работы по реконструкции АЗС № 23 по Светлогорскому шоссе.

Как пишет портал neft.by, в результате этих работ должен появиться современный мультифункциональный автозаправочный комплекс с первой в городе электрозарядной станцией мощностью 150 КВт.

Современный формат АЗС, который продвигает компания «Белоруснефть» под фирменным брендом «Заўжды ЦІКАА», предполагает создание автозаправочных мультикомплексов с максимальным набором услуг по принципу «все-в-одном»: от заправки разными видами топлива и обслуживания автомобиля до покупки сопутствующих товаров, полноценного меню собственной кухни, качественного фастфуда и зернового кофе. В этом тренде активно обновляется и развивается сеть компании, которая насчитывает более 570 автозаправок.

Недавно новый АЗС-комплекс был возведен на МКАД-2 в Минской области. В ближайшее время планируется открытие еще одной новой автозаправки – на трассе М10 на Гомельщине. Параллельно реконструируются и модернизируются действующие АЗС.