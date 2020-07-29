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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ ПЕРЕЧИСЛИЛ В БЮДЖЕТ 309,7 МЛН РУБЛЕЙ
15:27 29.07.2020
За 1 полугодие 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области перечислили в бюджет 309,7 млн рублей, что составило 43,9% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, поступления в бюджет по сравнению с прошлым годом увеличились на 42,8%, или на 92,8 млн рублей в фактическом исчислении, в том числе от организаций на 48,7%, или на 93,2 млн рублей.
Поступления индивидуальных предпринимателей составили 25,4 млн рублей (3,6%).
На 1 июля в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33 тыс. плательщиков, в том числе 25,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,7 тыс. – юридических лиц.
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