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ЭКОНОМИКА РБ
В САЛОНАХ МТС ЗАРАБОТАЛА БЕСКОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ
14:36 29.07.2020
В терминалах самообслуживания МТС появилась опция Smart Ticket — заказ талонов через QR-код без прикосновения к экрану.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на экране терминала самообслуживания в салоне МТС под перечнем услуг расположен QR-код. С помощью камеры мобильного телефона или через установленное приложение-сканер нужно считать QR-код с экрана терминала.
После считывания кода на экране смартфона отобразится страница выбора услуг. В смартфоне необходимо выбрать нужную услугу, после этого станет доступна информация о позиции в очереди и предполагаемое время ожидания.
После завершения обслуживания на странице браузера в смартфоне можно оценить работу специалиста. При необходимости есть возможность отменить талон.
Чтобы получать уведомления на смартфон об изменении своего статуса в очереди, нужно активировать функцию push-уведомлений в настройках телефона и браузера. После этого информирование будет осуществляться через звуковой сигнал, вибрацию и с помощью иконки на экране смартфона.
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