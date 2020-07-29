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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС
14:08 29.07.2020
В минувшие выходные Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь по факту выявления на белорусско-польской границе незадекларированных партий товаров.
Нарушения законодательства были пресечены в республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи».
Как сообщили ЭКОПРЕС в Брестской таможне, в первом случае грузовой автомобиль «Рено» следовал с автозапчастями из Польши. В ходе применения стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что в грузовом отсеке полуприцепа количество находившихся масляных фильтров на 7350 единиц превышает сведения, указанные в товаросопроводительных документах.
По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированного товара составила свыше 30 тыс. белорусских рублей.
Во втором случае в грузовике «Вольво», который из Германии ехал в Россию, должностные лица таможни обнаружили 68 незадекларированных монтажных лестниц общей стоимостью около 8 тыс. белорусских рублей. Часть монтажного оборудования превышало заявленное количество, а часть товара и вовсе не значилась в предоставленных к таможенному контролю документах.
За недекларирование перевозившихся через границу товаров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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