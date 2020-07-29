На едином портале электронных услуг доступны обновленные электронные услуги по предоставлению сведений из ГИР «Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», с 27 июля доступны следующие услуги:

3.02.01 «Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на земельный участок»;

3.02.02 «Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение (здание, сооружение)»;

3.02.03 «Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на незавершенное законсервированное капитальное строение»;

3.02.04 «Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на изолированное помещение».

Электронные услуги доступны физическим лицам на платной основе со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи физического лица) либо по уникальному идентификатору.

Доступ к услугам также имеют государственные органы и организации платно либо на безвозмездной основе в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь (законы, указы, декреты) со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя).

По услугам 3.02.01, 3.02.02 и 3.02.03 расширен перечень критериев для поиска информации: кроме поиска по инвентарному/кадастровому номеру или адресу, добавлен поиск информации о земельном участке, расположенном в садовом товариществе (дачном кооперативе).