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ЭКОНОМИКА РБ
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ УСЛУГИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАДАСТРОВОГО АГЕНТСТВА НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
13:51 29.07.2020
На едином портале электронных услуг доступны обновленные электронные услуги по предоставлению сведений из ГИР «Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», с 27 июля доступны следующие услуги:
3.02.01 «Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на земельный участок»;
3.02.02 «Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение (здание, сооружение)»;
3.02.03 «Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на незавершенное законсервированное капитальное строение»;
3.02.04 «Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на изолированное помещение».
Электронные услуги доступны физическим лицам на платной основе со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи физического лица) либо по уникальному идентификатору.
Доступ к услугам также имеют государственные органы и организации платно либо на безвозмездной основе в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь (законы, указы, декреты) со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя).
По услугам 3.02.01, 3.02.02 и 3.02.03 расширен перечень критериев для поиска информации: кроме поиска по инвентарному/кадастровому номеру или адресу, добавлен поиск информации о земельном участке, расположенном в садовом товариществе (дачном кооперативе).
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