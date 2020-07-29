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ЭКОНОМИКА РБ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИЛИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 12 ТЫСЯЧ ГА ЗЕМЕЛЬ
13:40 29.07.2020
Крестьянские (фермерские) хозяйства Беларуси в 2019 году дополнительно получили в пользование 12 тысяч гектаров земель. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления землеустройства Госкомитета по имуществу Сергей Костров.
По его словам, больше всего в Могилевской области – шесть тысяч гектаров. Между тем чаще фермеры для развития собственного дела выбирают Минщину. Там за 2019 год создано почти полсотни крестьянских (фермерских) хозяйств.
«Количество КФХ в республике за последний год увеличилось на 200 организаций, до 3042. Им принадлежит 248,6 тыс. гектаров земель. Многие фермерские хозяйства укрупняются, развиваются технически. Несколько лет назад, к примеру, фермер владел в среднем 50 гектарами земель, сегодня показатель приближается к 90 гектарам. Успешно работают и более крупные хозяйства, которые возделывают свыше 1000 гектаров», – сказал Сергей Костров.
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