Крестьянские (фермерские) хозяйства Беларуси в 2019 году дополнительно получили в пользование 12 тысяч гектаров земель. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления землеустройства Госкомитета по имуществу Сергей Костров.

По его словам, больше всего в Могилевской области – шесть тысяч гектаров. Между тем чаще фермеры для развития собственного дела выбирают Минщину. Там за 2019 год создано почти полсотни крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Количество КФХ в республике за последний год увеличилось на 200 организаций, до 3042. Им принадлежит 248,6 тыс. гектаров земель. Многие фермерские хозяйства укрупняются, развиваются технически. Несколько лет назад, к примеру, фермер владел в среднем 50 гектарами земель, сегодня показатель приближается к 90 гектарам. Успешно работают и более крупные хозяйства, которые возделывают свыше 1000 гектаров», – сказал Сергей Костров.