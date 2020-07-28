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ЭКОНОМИКА РБ
ПАРТИЯ НОВЫХ ГАЗОМОТОРНЫХ КОМБАЙНОВ ОТПРАВЛЕНА НА УБОРКУ УРОЖАЯ В ГОМЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
12:47 29.07.2020
Партия новых газомоторных комбайнов включится в уборочную кампанию в Гомельской области.
ОАО «Гомсельмаш» и технический центр ОАО «Гомельоблагросервис» 28 июля отправили в хозяйства области 15 газомоторных комбайнов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, ПАЛЕССЕ GS4118K будут работать в хозяйствах Буда-Кошелевского, Ветковского, Речицкого, Добрушского, Мозырского и Ельского районов.
Двигатель комбайна работает на газовом топливе – метане, что вдвое экономичнее дизельного.
Новшества этой техники позволяют проводить уборку зерна на полях с высокой урожайностью в более короткие сроки и с минимальными потерями. По сравнению с базовой моделью значительно улучшены условия работы для механизаторов. Кабина снабжена электроникой, опцией климат-контроля, аудиосистемой и др.
«Эти комбайны мы получили прямо с конвейера. Они укомплектованы, сагрегатированы и заправлены. На базе нашего предприятия провели их обслуживание, и сегодня они будут в хозяйствах», – отметил директор «Гомельоблагросервиса» Александр Тороп.
Как подчеркнул председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Александр Гриньков, на укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий региона выделяются средства из областного бюджета. Продукцию холдинга «Гомсельмаш» приобретают в лизинг.
В прошлом году на поля Гомельского региона выведено восемь газомоторных машин.
Всего этим летом в хозяйства региона поступит 20 газомоторных комбайнов. Пока такие машины работают только в Гомельской области. Однако, по мнению специалистов, за этой техникой будущее.
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