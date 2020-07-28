По результатам проведенных процедур государственных закупок в I полугодии 2020 г. заключено порядка 207 тыс. договоров общей стоимостью почти 3,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о результатах осуществления госзакупок в первом полугодии 2020 года.

Согласно информации, основную долю в стоимостном выражении текущего периода составляют договоры, заключенные по результатам проведения процедур закупокиз одного источника (I полугодие 2020 г.– 75,2%, I полугодие 2019 г. –60,9%).

Также стоит отметить уменьшение на почти 15% стоимость заключенных договоров по результатам проведения открытых конкурсов. Такая ситуация связана с тем, что с 1 января по 1 июля 2019 г. закупки товаров (работ, услуг) при строительстве проводились в соответствии с законодательством о государственных закупках.