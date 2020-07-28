ЭКОНОМИКА РБ

МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИКУ И ГОЛУБИКУ

12:00 29.07.2020 Малоритский консервноовощесушильный комбинат закупает у населения чернику и голубику. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, черника закупается по цене 4,30 рубля за 1 кг, голубика - 5,50 рубля за 1 кг. Заготовка плодово-ягодного сырья началась на предприятии с 20 июня с клубники.