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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИКУ И ГОЛУБИКУ
12:00 29.07.2020
Малоритский консервноовощесушильный комбинат закупает у населения чернику и голубику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, черника закупается по цене 4,30 рубля за 1 кг, голубика - 5,50 рубля за 1 кг.
Заготовка плодово-ягодного сырья началась на предприятии с 20 июня с клубники.
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