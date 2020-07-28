Гомельтранснефть вновь не перечислит прибыль в бюджет.

Как сообщает портал «Деловой Гомель», решением общего собрания акционеров ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» 22 июля утверждено, что подлежащая перечислению в бюджет часть прибыли по итогам второго квартала текущего года у предприятия отсутствует.

По итогам первого квартала 2020 года предприятие также не выплачивало дивиденды.

В 2019 году ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» заняло второе место по прибыльности среди всех акционерных обществ Гомельской области с суммой прибыли до налогообложения в размере 150 млн рублей. В 2018 году предприятие со 182 млн рублей прибыли и вовсе возглавляло данный рейтинг.

Напомним, что в апреле 2020 года биржевые цены на контракты на поставку американской нефти WTI рухнули до минус 40 долларов за баррель. То есть продавцы этих контрактов фактически доплачивали тем, кто готов их купить.