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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА НА БУТБ РЕАЛИЗОВАНО 50 ТЫС. ТОНН СЫРОГО МОЛОКА НА 45 МЛН BYN


11:10 29.07.2020

С начала года на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) реализовано 50 тыс. тонн сырого молока на 45 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это в 40 раз больше показателя 1-го полугодия 2019 г. и в 3 раза больше, чем за весь прошлый год. Причем как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Молокосырье уступило лишь шроту масличных (157 млн BYN) и кормовым добавкам (78 млн BYN).

Ключевой фактор, обеспечивающий положительную динамику продаж сырого молока, - регулярное пополнение пула постоянных участников торгов. При этом ввиду более высокой рентабельности продаж, чем на внебиржевом рынке, для многих молочных ферм площадка БУТБ становится приоритетным каналом сбыта.

По статистике, конкуренция между покупателями на биржевых торгах позволяет производителям молока получать дополнительную выручку в размере 10-15%.

Также притоку участников торгов способствуют упрощенная процедура аккредитации на БУТБ и контроль исполнения обязательств по совершенным сделкам.
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