ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В ВАРШАВУ

10:54 29.07.2020 Авиакомпания «Белавиа» с 29 июля возобновила выполнение ежедневных рейсов по маршруту Минск-Варшава-Минск. Об этом национальный авиаперевозчик сообщил в Facebook. При этом компания рекомендует перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.