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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В ВАРШАВУ
10:54 29.07.2020
Авиакомпания «Белавиа» с 29 июля возобновила выполнение ежедневных рейсов по маршруту Минск-Варшава-Минск. Об этом национальный авиаперевозчик сообщил в Facebook.
При этом компания рекомендует перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.
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