|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДВА СОВРЕМЕННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТА ОТКРЫЛИСЬ В ОАО "ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
10:37 29.07.2020
В ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" 28 июля открыли два современных агропромышленных объекта - производственный участок и зерносушильный комплекс, которые станут частью комбикормового производства предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, производственный участок "Курино" включает линию по переработке масличных культур, зерноочистительно-сушильные комплексы и емкости для хранения зерна на 36 тыс. т. Комплекс "Яновичи" состоит из двух зерносушильных объектов и хранилища зерновых культур на 15 тыс. т. В проекты было инвестировано Br17,2 млн.
По словам председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, предприятие сейчас выпускает 60 тыс. т мяса. В планах - выйти на 90 тыс. т. Открытые объекты значимые для Витебской области: фабрика выстраивает технологию замкнутого цикла производства.
Николай Шерстнев нацелил работников фабрики на самостоятельное производство 150-200 тыс. т зерна через три года.
В состав комбикормового производства Витебской бройлерной птицефабрики входит цех по производству комбикормов, участок силосного и тарного хранения сырья, участок автоматизации, производственно-технологическая лаборатория, а также ремонтно-механический участок и зерносушильный комплекс "Сураж".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2020
Курсы в банках
на 29.07.2020
Конвертация в банках
на 29.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте