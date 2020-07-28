В ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" 28 июля открыли два современных агропромышленных объекта - производственный участок и зерносушильный комплекс, которые станут частью комбикормового производства предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, производственный участок "Курино" включает линию по переработке масличных культур, зерноочистительно-сушильные комплексы и емкости для хранения зерна на 36 тыс. т. Комплекс "Яновичи" состоит из двух зерносушильных объектов и хранилища зерновых культур на 15 тыс. т. В проекты было инвестировано Br17,2 млн.

По словам председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, предприятие сейчас выпускает 60 тыс. т мяса. В планах - выйти на 90 тыс. т. Открытые объекты значимые для Витебской области: фабрика выстраивает технологию замкнутого цикла производства.

Николай Шерстнев нацелил работников фабрики на самостоятельное производство 150-200 тыс. т зерна через три года.

В состав комбикормового производства Витебской бройлерной птицефабрики входит цех по производству комбикормов, участок силосного и тарного хранения сырья, участок автоматизации, производственно-технологическая лаборатория, а также ремонтно-механический участок и зерносушильный комплекс "Сураж".