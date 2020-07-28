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ЭКОНОМИКА РБ
НА 12% УВЕЛИЧИЛСЯ ПОТОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ГОМЕЛЬСКОЙ ТАМОЖНИ В I ПОЛУГОДИИ
09:58 29.07.2020
В пунктах пропуска Гомельской таможни в I полугодии 2020 года поток грузового транспорта увеличился на 12%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, при этом поток легковых автомобилей, автобусов и граждан сократился в среднем на 65%.
Около 92% партий товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, гомельские таможенники оформляют менее, чем за 2 часа. Причем 91% вывозимых товаров оформляется не более 5 минут.
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