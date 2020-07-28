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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПО КОНКУРЕНТНЫМ ВИДАМ ПРОЦЕДУР ГОСЗАКУПОК ЗА I ПОЛУГОДИЕ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛОСЬ - МАРТ


09:54 29.07.2020

С 1 апреля по 30 июня 2020 г. количество годовых планов государственных закупок, размещенных в государственной информационно-аналитической системе управления государственными закупками (ГИАС), составило 7323, а общее количество аккредитованных заказчиков в ГИАС –10 810. Об этом говорится в отчете Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о результатах осуществления госзакупок в первом полугодии 2020 года.

Согласно информации, общее количество проведенных процедур государственных закупок в I полугодии 2020 г. значительно выросло в сравнении с показателями I полугодия 2019 г. и составило 519,6 тыс. (I полугодие 2019 г. – 337,9 тыс.).

Вместе с тем, несмотря на увеличение количества проведенных процедур государственных закупок, процентное соотношение по конкурентным видам процедур государственных закупок за I полугодие 2020 г. существенно снизилось.

В частности, на 4,4% уменьшилось количество приобретенных товаров (работ, услуг) с применением процедуры электронного аукциона (I полугодие 2020 г.– 25,6%, I полугодие 2019 г. – 30,0%).

Аналогичная ситуация наблюдается с проведенными процедурами запросов ценовых предложений и открытых конкурсов. Их уменьшение составило 2% по сравнению с I полугодием 2019 г.
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