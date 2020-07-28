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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1 ТЫС. ОБЪЕКТОВ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕТСЯ К ПРОДАЖЕ В БЕЛАРУСИ
09:42 29.07.2020
Более 1 тыс. объектов неиспользуемого государственного имущества предлагается к продаже в Беларуси. Такую цифру назвала на пресс-конференции начальник управления по работе с госимуществом Госкомитета по имуществу Беларуси Жанна Подобедова.
«Сегодня в Беларуси предлагается к продаже свыше 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества, причем более 300 из них – за одну базовую величину. Большая часть таких объектов расположена в сельской местности. Многие из них представляют собой бывшие объекты социальной сферы: акушерские пункты, школы, клубы», – отметила она.
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