Более 1 тыс. объектов неиспользуемого государственного имущества предлагается к продаже в Беларуси. Такую цифру назвала на пресс-конференции начальник управления по работе с госимуществом Госкомитета по имуществу Беларуси Жанна Подобедова.

«Сегодня в Беларуси предлагается к продаже свыше 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества, причем более 300 из них – за одну базовую величину. Большая часть таких объектов расположена в сельской местности. Многие из них представляют собой бывшие объекты социальной сферы: акушерские пункты, школы, клубы», – отметила она.