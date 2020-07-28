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ЭКОНОМИКА РБ


ВТОРОЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ В ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» ТАК И НЕ НАЧАЛСЯ


09:20 29.07.2020

ОАО «Могилевхимволокно» в декабре 2018 года завершило первый этап модернизации. Производство полиэфирного волокна стало осуществляться с применением новой передовой технологии (так называемый «конжугейт»), которую не использует никто ни в Беларуси, ни в странах СНГ.

Реализация второй очереди инвестиционного проекта предусматривала строительство технологически увязанных между собой установок непрерывной линии поликонденсации полиэтилентерефталата и линий по производству полиэфирной продукции. В итоге – как планировалось – ОАО «Могилевхимволокно» смогло бы успешно конкурировать со своей продукцией на рынках Европы. Однако ко второму этапу модернизации на предприятии пока так и не приступили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Роман Головченко приехал разобраться в причинах, почему это произошло.

«Первый этап уже реализован. И дает неплохие результаты. Так почему пробуксовка? Дело в том, что меняется конъюнктура, стоимость сырья. Те планы, которые были раньше, оказались слишком масштабными. Надо быть более осторожным и более выверенным в принятии решений», - сказал глава правительства.

По его словам, с руководством концерна Белнефтехим, области, города обсуждался вопрос, по какому пути пойти, чтобы продолжить модернизацию ОАО «Могилевхимволокно». И сделать это менее рискованным – как для предприятия, так и для бюджета.

«Эти вопросы и обсуждали. Сейчас самое важное – найти пути для вывода работы ОАО на прибыльную работу. Чтобы успешно работали не какие-то отдельные участки, как сейчас, а «Могилевхимволокно» полностью. Речь идет об оптимизации в целом. Мы рассматривали вопрос о модификации проекта. Возможно, это будет не один проект, а несколько. Сейчас заканчивается формирование бизнес-планов. С руководством концерна Белнефтехим, руководством предприятия мы обсуждали график – как все сделать в наиболее сжатые сроки и как можно быстрее приступить к практической реализации», - рассказал журналистам Роман Головченко.
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