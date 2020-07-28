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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛГЕОДЕЗИЯ» ПОДГОТОВИЛО К ИЗДАНИЮ ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОРОДА МИНСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
18:12 28.07.2020
Специалисты государственного предприятия «Белгеодезия» подготовили к изданию настенный вариант топографического плана «Минск» масштаба 1:25 000.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, размер плана по картографическому изображению – 132x136 см. Кроме Минска, план также включает в себя населенные пункты: Атолино, Боровляны, Гатово, Колодищи, Лесной, Мачулищи, Привольный, Ратомка, часть территорий Фаниполя и Заславля. Язык издания – русский.
Такой охват территории и топографическое исполнение плана придают ему многоцелевое назначение. План может быть размещен в офисах различных организаций и учреждений. По желанию заказчика возможно изменение размера плана и размещение на нем любой другой специальной информации: логотипов, перечней, точек интереса и другой информации.
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