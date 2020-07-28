С 28 июля в Минске начал работать новый сервис доставки продуктов и блюд из кафе и ресторанов Ezhik.by.

Совершить заказ можно с 10 утра до 10 вечера. Он будет доставлен курьером в течение 60 минут с момента оформления. При сумме чека свыше 25 рублей доставка бесплатная. Воспользоваться сервисом можно уже в 7 районах столицы. К концу августа зона доставки покроет весь город, включая дома, которые находятся в 10 киллометрах от МКАДа.

Идея создания сервиса Ezhik.by появилась у одного из соучредителей сети Gruzin.by Юки Куста. Чтобы реализовать проект, к Юке присоединился производитель и дистрибьютор непродовольственных товаров Андрей Басаранович.

«Доставку Ezhik.by можно сравнить с походом в магазин формата “у дома”, когда, в отличие от похода в гипермаркет, не нужно долго выбирать продукты и стоять в больших очередях, - объяснил Юка Куст. - Покупателю необходимо просто заполнить онлайн-корзину, оформить заказ и, не отвлекаясь от привычных дел, дождаться курьера. Он доставит продукты всего за 30-60 минут, то есть время, которое минчане тратят на дорогу с работы домой или, к примеру, прогулку с ребенком на детскую площадку».

Сейчас в списке доступных к заказу товаров 600 наименований, которые включают продукты питания всех категорий, товары для детей, корма для животных, а также бытовую химию и средства для стирки и уборки. К концу августа сервис увеличит этот перечень до 2500 единиц, дополнив ассортимент в наиболее востребованных категориях.

Кроме привычных продуктов питания на сайте Ezhik.by можно заказать полуфабрикаты или уже готовые блюда из кафе и ресторанов Минска: замороженные вареники и пельмени из “Муки”; пироги из “ЧёпеЧём”; багеты, круассаны, паштейш и даниш из Bro bakery; свиные ребра из Clever Irish Pub; копченые куриные крылышки и колбаски из Rib Raw. Список блюд и заведений также будет пополняться.

При заказе свыше 25 рублей доставка бесплатная. Если итоговая сумма чека меньше — доставка обойдется в 5 рублей. Оплатить заказ можно картой или наличными курьеру, а также онлайн.

2 склада товаров сервиса находятся в Сухарево и Уручье, поэтому в первый месяц работы доставкой смогут воспользоваться жители всех районов Минска за исключением Ленинского и Заводского. К концу августа количество складов увеличится до 4. После этого сервисом смогут пользоваться минчане из всех районов города, а также жители домов, расположенных в 10 километрах за МКАДом.

Создатели сервиса предупреждают, что в первую неделю из-за большого потока заказов время доставки в некоторые районы города может быть увеличено до 90 минут. Если такая ситуация возникнет, сервис наймет дополнительных курьеров, чтобы сохранить время ожидания доставки в пределах 1 часа.