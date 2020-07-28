Компания EPAM разработала и безвозмездно передала Министерству здравоохранения Беларуси автоматизированную систему мониторинга и анализа ситуации с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Как рассказал министр здравоохранения Владимир Караник, сСистема создана в рамках совместных социальных проектов, с учетом пожеланий специалистов Минздрава. Она будет использоваться в больницах, поликлиниках, лабораториях, центрах гигиены и эпидемиологии и других организациях, заинтересованных в санитарно-эпидемиологическом мониторинге. Основанная на передовых цифровых решениях, это будет часть новой системы контроля за эпидемиологической обстановкой в стране.

Программа позволяет повысить оперативность обмена данными и обеспечивает полноту и прозрачность информации, получаемой из организаций здравоохранения. Автоматизация процесса сокращает количество бумажной работы и помогает улучшить процессы организаций, связанные с обработкой поступающей информации.

Собирая в единый реестр данные по каждому пациенту с подтверждённым диагнозом, а также по контактам первого и второго уровня (с момента первого обследования и до момента снятия с наблюдения), система позволяет специалистам существенно ускорить анализ показателей заболеваемости. Например, в случае перевода пациента из одного медицинского учреждения в другое, изменения тактики ведения пациента, обнаружения новых симптомов все данные будут собраны в данной программе и проанализированы в сравнении с данными других пациентов. Руководствуясь полученной информацией, специалисты смогут наблюдать за динамикой каждого отдельного пациента или группы пациентов, делать долгосрочные прогнозы и принимать решения на основании больших данных. Программа собирает данные не только в режиме реального времени, но и за прошедший период, что позволяет увидеть полноту картины и спрогнозировать варианты действий в случае второй волны распространения вируса.

«С целью ускорения проведения эпидемиологических исследований Минздравом велась работа по созданию данной программы. Мы благодарны компании EPAМ, которая не только откликнулась на наш запрос, но и максимально оперативно разработала автоматизированную систему мониторинга и анализа эпидемиологической ситуации.Планируем, что она будет использоваться для анализа информации, полученной с февраля нынешнего года, а также в процессе подготовки к возможной второй волне. Наибольшая ценность данной программы в ее универсальности – мы также планируем использовать эту программу не только для анализа COVID-19, но и всех социально значимых инфекций. Надеемся, что эта программа станет неотъемлемой частью нашего электронного здравоохранения», - отметил Владимир Караник.

«Начиная с 2010 года, наша компания реализует социальные проекты в сфере медицины в Беларуси. Все это время мы работаем с представителями учреждений здравоохранения и понимаем, как важно специалистам оперативно собирать и анализировать информацию для принятия тех или иных решений. Применяя наши лучшие практики для цифровой трансформации и практической автоматизации отрасли здравоохранения в Беларуси, мы создали универсальное решение, которое может помочь специалистам в условиях любого эпидемиологического кризиса», – подчеркнул директор департамента разработки EPAM Павел Либер.

В настоящее время Минздрав начинает процесс тестирования системы и обучения сотрудников, а специалисты компании окажут содействие в решении проблем, возникших в процессе тестирования.

Сведения, полученные в ходе мониторинга и анализа, составляют врачебную тайну и находятся в защищенном контуре Республиканского центра обработки данных.