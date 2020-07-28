С начала июля гродненскими таможенниками пресечено 20 попыток незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза цветочной продукции из Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, цветы следовали через пункты пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» в адрес получателей ЕАЭС.

Последние несколько нарушений установлены со стороны литовских и российских перевозчиков. Цветочной продукции разных сортов и наименований перемещалось фактически больше, чем было заявлено в представленных к таможенному контролю документах.

Так, в машине литовского перевозчика, направленного на досмотр из пункта пропуска «Каменный Лог» в ведомственный пункт таможенного оформления, «лишними» оказалось порядка 30 тыс. цветов.

В пункте пропуска «Бенякони» за минувшие выходные такие нарушения выявлены преимущественно при досмотре машин российских перевозчиков: общее количество незадекларированного товара составило почти 30 тыс. роз. В том же пункте пропуска неделей ранее еще 7,4 тыс. роз «забыл» заявить литовский перевозчик.

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации.

Всего с начала года в зоне деятельности Гродненской региональной таможни пресечено более 90 попыток, большинство из которых приходится на белорусско-литовский участок границы. Общая стоимость незадекларированных цветов составила порядка 250 тыс. белорусских рублей. Стоит отметить, что выявление данных правонарушений позволило предотвратить ущерб от неуплаты таможенных платежей на сумму около 62,5 тыс. белорусских рублей.