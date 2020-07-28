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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПОВЫШАЕТ С 4 АВГУСТА СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ


17:27 28.07.2020

Мобильный оператор life:) с 4 августа 2020 года повышает стоимость некоторых услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это связано с существенным ростом потребления голосовых сервисов за последние месяцы и ростом курса белорусского рубля к иностранным валютам.

В частности, на тарифе «Голос 2» абонентская плата повысится до 11,90 рубля в месяц (сейчас она составляет 9,90 рубля в месяц).

Изменяется стоимость всех пакетов минут. Например, 10 минут на сутки будет стоить 0,60 рубля (сейчас 0,49 рубля, а «безлимит» звонков во все сети для тарифов линейки «Шейк» ― 8 рублей в месяц (сейчас 6 рублей в месяц).

Если все минуты в рамках тарифа или услуги будут израсходованы, стоимость звонка составит 0,15 рубля в минуту (сейчас 0,10 рубля в минуту).

Кроме того, меняется стоимость на международные звонки. Например, в Россию, Украину, страны СНГ стоимость одной минуты составит 0,65 рубля. Чтобы звонить дешевле, можно подключить «life:) Мировой» или перейти на тариф «Старт», где цена для этого направления остается без изменений ― 0,49 рубля в минуту.

В роуминге меняются лишь тарифы по некоторым направлениям, цены на пакеты остаются прежними.
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