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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 1 АВГУСТА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В ТАЛЛИНН
16:50 28.07.2020
Компания «Белавиа» с 1 августа возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск-Таллинн-Минск. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
При этом «Белавиа» обращает внимание, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.
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