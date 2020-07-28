ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 1 АВГУСТА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В ТАЛЛИНН

16:50 28.07.2020 Компания «Белавиа» с 1 августа возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск-Таллинн-Минск. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. При этом «Белавиа» обращает внимание, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.