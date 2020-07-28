По итогам первого полугодия Латвия, Литва и Польша обеспечили 57% от общего объема экспорта товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в денежном выражении сумма импортных сделок, совершенных резидентами этих стран, составила 116,8 млн USD. При этом, как и в прошлом году, лидером по закупкам является Литва с суммой сделок 56,7 млн USD, что на 4% больше, чем за первые 6 месяцев 2019 г.

В первом полугодии наибольшим спросом у иностранных участников биржевых торгов пользовались обрезные пиломатериалы хвойных пород, топливная щепа и рапсовое масло. В частности, крупнейшими покупателями пиломатериалов стали литовские компании, заключившие биржевые договоры на сумму 46,6 млн USD. В свою очередь польские предприятия заняли первое место по закупкам щепы, совершив сделки на сумму 13,7 млн USD. Что касается рапсового масла, то самыми активными покупателями были эстонские субъекты хозяйствования с суммой договоров 2,1 млн USD.

В целом для первой половины текущего года было характерно расширение использования биржевой площадки компаниями – нерезидентами Республики Беларусь, что положительно отразилось на динамике внешнеторгового товарооборота. Например, экспорт в Бельгию увеличился на 73%, до 1,4 млн USD, в Китай – в 6 раз, до 1,2 млн USD, в США – на 36%, до 1,1 млн USD, в Испанию – на 68%, до 0,7 млн USD, в Молдову – в 5,7 раза, до 0,6 млн USD.