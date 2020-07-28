ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ФОРМИРУЕТ БОЛЕЕ 40% БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

15:24 28.07.2020 В консолидированный бюджет Могилевской области от организаций негосударственного сектора экономики за 1 полугодие 2020 года поступило 284,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС региона, на их долю приходится 40,3% общих поступлений. Больше всего уплачено организациями государственного сектора 375,4 млн рублей (53,2%). Поступления индивидуальных предпринимателей составили 25,4 млн рублей (3,6%), физических лиц – 20,8 млн рублей (2,9%). Общие поступления в бюджет области составили 706,1 млн рублей. На 1 июля 2020 года в Могилевской области числится 415,8 тыс. действующих плательщиков, в том числе 13,2 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 25,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и 374,9 тыс. физических лиц.