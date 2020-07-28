ЭКОНОМИКА РБ

С 1 АВГУСТА В МИНСКЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 190Э «ВОКЗАЛ-РКМЦ»

14:05 28.07.2020 С 1 августа с целью улучшения транспортного обслуживания изменяется схема движения автобусного маршрута № 190Э «Вокзал-РКМЦ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в сторону вокзала автобусы поедут от остановки «Образовательно-оздоровительный центр «Лидер» до остановки «Ратомская» по пр. Победителей, ул. Ратомской с выполнением о. п. «Ржавец» и далее по действующей трассе.