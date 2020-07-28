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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 67,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК - МИНЗДРАВ


13:51 28.07.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июля 2020 года выросло до 67,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 28 июля зарегистрированы 67 тыс. 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 60 тыс. 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 115 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 270 тыс. 082 теста.
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