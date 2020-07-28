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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС СОСТОИТСЯ 29 ИЮЛЯ


13:36 28.07.2020

29 июля 2020 года состоится заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на коллегии будут подведены итоги реализации в первом полугодии 2020 года мероприятий госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года.

Кроме того, речь пойдет о выполнении мероприятий программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в I полугодии 2020 года и задачах на II полугодие.
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