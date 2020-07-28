29 июля 2020 года состоится заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на коллегии будут подведены итоги реализации в первом полугодии 2020 года мероприятий госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года.

Кроме того, речь пойдет о выполнении мероприятий программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в I полугодии 2020 года и задачах на II полугодие.