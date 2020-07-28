Электробус МАЗ привлек внимание европейских перевозчиков, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия.

В частности, информация о низкопольном электробусе МАЗ 303Е10, соответствующем самым современным мировым требованиям, размещена на немецком портале Omnibus News.

Электробус МАЗ 303Е10 является инновационным пассажирским транспортным средством, объединившим в себе преимущества как автобуса, так и троллейбуса. Модель создана на базе дизельного автобуса нового третьего поколения МАЗ 303 с максимальной унификацией по узлам, агрегатам, элементам облицовки и электронным системам.

В электробусе МАЗ 303Е10 установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, отличающиеся высокой удельной емкостью в 412 А.ч и длительным сроком службы. Расчетный запас хода электробуса составляет до 300 км, что является высоким показателем, сравнимым с лучшими европейскими образцами.

Батареи-накопители МАЗ 303Е10 заряжаются от автономного трансформатора, подключаемого к напряжению 380В, или на специально оборудованных станциях с возможностью подключения к разъему CCS2 Combo. Полный заряд батареи при максимальном токе (150-200А) обеспечивается за время до 4 часов. Суммарный запас энергии батарей составляет 285кВт•ч.

Важной особенностью конструкции электробуса МАЗ 303Е10 является наличие электрического отопления, что обеспечивает абсолютную экологичность данной модели.

Инновационный тип электродвигателя ZF CeTrax от компании ZF, мирового лидера в сфере производства автомобильных агрегатов, имеет максимальную мощность 300кВт, номинальный момент 2170Нм, номинальное напряжение 650В и расчетное потребление электроэнергии при полной массе электробуса 0,8кВт•ч/км, что обеспечивает преимущества МАЗ 303Е10 по динамике разгона, запасу хода и расходу электроэнергии на единицу пройденного пути.

Дополнительным преимуществом электробуса МАЗ 303Е10 является глубокая унификация по ряду узлов с автобусами: передняя ось с независимой подвеской, ведущий мост и ряд других агрегатов и узлов. Это позволяет автотранспортным компаниям иметь однотипный парк техники в комбинации дизельных автобусов и электробусов и обеспечивать оптимальную стоимость владения.

Особо отличает конструкцию МАЗ 3030Е10 ряд технических решений, заимствованных от автобуса третьего поколения МАЗ 303, обеспечивающих высокий комфорт для водителя и пассажиров. Теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления, электрическая выдвижная аппарель для маломобильных групп населения, кондиционер, работающий на охлаждение и обогрев, и подсветка, которая может быть разной – «холодной» утром и «теплой» вечером – все эти элементы продуманы для удобства пассажиров. USB-порты обеспечивают зарядку смартфонов и планшетов на всех рядах сидений и на рабочем месте водителя. Каркас электробуса изготовлен из труб коррозионностойкой стали, с использованием спецпрофиля для повышения несущей способности его верхней части и обеспечения стабильной поверхности перехода «крыша-боковина». Большая площадь остекления сложной формы, увеличенная на 30%, призвана зрительно разбить большую массу автобуса на отдельные элементы. Использование разделенных панелей, выполненных из алюминия и пластика, позволяет повысить коррозионную устойчивость и ремонтопригодность электробуса. Примененное решение по размещению силовой установки за надстроенными панелями позволило достичь минимальных показателей по шуму и вибрации.

Рабочее место водителя оборудовано цифровой панелью приборов, на которой отображается информация по состоянию работы всех систем электробуса, включая датчики дождя, света и систем безопасности ECAS и EBS. Электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

Габариты для города остаются оптимальными: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,3 м. В салоне с комфортом размещается более 70 пассажиров, из них 30 – на сиденьях. В безбарьерной зоне расположены 14 сидений.