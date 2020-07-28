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ЭКОНОМИКА РБ
МЕНЕЕ 4 МИНУТ СОСТАВЛЯЕТ СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫПУСКА ЭКСПОРТА В ГРОДНЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНЕ
12:48 28.07.2020
Менее четырех минут в среднем составляет выпуск одной партии экспортируемых в регионе деятельности Гродненской региональной таможни товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской таможне, сейчас более 90% вывозимых с территории Евразийского экономического союза товаров выпускается гродненскими таможенниками за такое короткое время, что существенно превышает критерий, установленный стратегией развития таможенных органов Республики Беларусь.
Успешно реализован во втором квартале и выпуск товаров в автоматическом режиме, когда информационная система без участия должностного лица принимает решение. В июле процент автовыпуска экспорта существенно превысил обозначенный стратегией критерий и достиг 60%.
Применяемые в таможне такие бесконтактные методы оформления товаров направлены на минимизацию временных и финансовых издержек всех участников внешнеэкономической деятельности. Постоянный же мониторинг в данной сфере позволяет оперативно реагировать на ситуацию, в частности, совершенствовать информационные системы.
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