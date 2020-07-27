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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС ПЕРЕДАЛА МЕДИКАМ 100 ПЛАНШЕТОВ С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ ДЛЯ СРОЧНОЙ СВЯЗИ С КОЛЛЕГАМИ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
12:04 28.07.2020
Компания МТС передала медикам 100 планшетов и предоставила для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это позволит оперативно быть на связи с коллегами и обмениваться информацией.
Дополнительный интернет-трафик на планшетах будет доступен в течение восьми месяцев. Оборудование получили учреждения здравоохранения Минской области и Витебска.
«Планшеты будут использовать в работе на вызовах терапевты и врачи общей практики. На гаджеты будет установлено специальное ПО, с помощью которого врач получит доступ к электронной базе пациентов, сможет выписывать электронные рецепты и оформить дневник пациента во время обслуживания визитов на дому. Это поможет сэкономить время и оперативно оказывать помощь пациентам», - отметил главный врач Витебской городской центральной поликлиники Станислав Титович.
Также до 31 августа 2020 года действует акция «Спасибо докторам»: медикам на корпоративных тарифных планах доступен безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны.
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