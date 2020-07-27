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ЭКОНОМИКА РБ


СОЗДАН НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА


11:55 28.07.2020

Для широкого информирования потенциальных потребителей о возможностях литейного производства холдинга «Минский моторный завод» и привлечения заказов создан новый интернет-сайт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Минский моторный завод», на нем в компактной форме представлена обобщенная информация о производственных мощностях и площадках, действующих технологиях чугунного, алюминиевого литья и изготовления песчаных стержней, преимуществах работы с холдингом ММЗ. Также размещены фотографии образцов продукции литейного производства.

«Решение создать сайт «Литейное производство холдинга «Минский моторный завод» было принято в связи с выходом нового производства высокоточного, высокопрочного чугунного литья на мощности, близкие к проектным, – рассказала начальник управления маркетинга Анна Кодымова. – Есть резерв мощности и в производстве алюминиевого литья. Новый сайт широко оповестит потребителей о том, что мы можем не только обеспечивать собственные нужды, но быстро и эффективно на современной производственной базе выполнять сторонние заказы с учетом индивидуальных пожеланий потребителей».

На сайте указано наличие четырех производственных площадок литейного производства: цех алюминиевого литья головного завода, производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья в г. Столбцы, Лидский литейно-механический и Житковичский моторостроительный заводы. Связь с потребителями будет осуществляться через главного металлурга ММЗ и его заместителей. Обладая необходимой компетенцией, специалисты распределят заказы на соответствующие производственные площадки. Для удобства пользователей, на сайте можно оформить электронную заявку, которая будет оперативно рассмотрена.

Сайт сделан одностраничным, с простой и понятной навигацией, легкими переходами в нужный раздел. Компактное информационное наполнение выделяет главные аспекты литейного производства, а визуальное наполнение в фотографиях расскажет потенциальным потребителям о том, как закаляется сталь на Минском моторном заводе.
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