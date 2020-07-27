|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БЕЛАЗ ИМЕЛ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ ИЗ 37 ГОСУДАРСТВ МИРА
10:53 28.07.2020
В первом полугодии 2020 года ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» имело внешнеторговые отношения с партнерами из 37 государств мира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первая пятерка стран по удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт + импорт), на которые пришлось 82,7% от оборота, выглядит так: Россия – 48,5%, Индия – 17,0%, Великобритания – 6,0%, Монголия – 5,7%, Украина – 5,5%.
Среди других стран, в которых у БЕЛАЗа есть внешнеторговые партнеры, можно выделить США, Узбекистан, Казахстан, Грузию. В русле активной кампании по выходу и закреплению на новых рынках сбыта маркетинговой службой БЕЛАЗа ведется целенаправленная работа по увеличению реализации продукции по всему миру.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2020
Курсы в банках
на 28.07.2020
Конвертация в банках
на 28.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте