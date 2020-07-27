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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БЕЛАЗ ИМЕЛ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ ИЗ 37 ГОСУДАРСТВ МИРА


10:53 28.07.2020

В первом полугодии 2020 года ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» имело внешнеторговые отношения с партнерами из 37 государств мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первая пятерка стран по удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт + импорт), на которые пришлось 82,7% от оборота, выглядит так: Россия – 48,5%, Индия – 17,0%, Великобритания – 6,0%, Монголия – 5,7%, Украина – 5,5%.

Среди других стран, в которых у БЕЛАЗа есть внешнеторговые партнеры, можно выделить США, Узбекистан, Казахстан, Грузию. В русле активной кампании по выходу и закреплению на новых рынках сбыта маркетинговой службой БЕЛАЗа ведется целенаправленная работа по увеличению реализации продукции по всему миру.
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