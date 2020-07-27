ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК «БЕЛАВИА» ПРОДЛИЛ ПРИОСТАНОВКУ ПОЛЕТОВ В РОССИЮ ДО 7 АВГУСТА

10:35 28.07.2020 Национальный перевозчик «Белавиа» продлил приостановку полетов в Россию до 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании. Как ранее отмечалось, вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы или изменить дату вылета можно до 30 марта 2021 г. Для этого до указанной даты необходимо обратиться в кассы и представительства авиакомпании либо в службу поддержки.