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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ИЗ БАНКОМАТА ИЗЪЯЛИ ШИММЕР, СЧИТЫВАЮЩИЙ ДАННЫЕ С ЧИПА И МАГНИТНОЙ ПОЛОСЫ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
10:23 28.07.2020
Столичные оперативники по борьбе с киберпреступлениями изъяли в одном из банкоматов шиммер – устройство, считывающее данные с чипа и магнитной полосы банковской карты.
Полученная информация может использоваться для клонирования магнитной полосы карты.
Как сообщила пресс-служба МВД, запрещенный механизм обнаружили в картоприемнике АТМ утром 27 июля. Устройство выглядит как тонкая «прокладка», которая располагается между чипом на карте и считывающим устройством в банкомате или терминале. «Прокладка» записывает данные с чипа или магнитной полосы, когда их считывает терминал. Собранные сведения, как правило, используют злоумышленники для клонирования магнитной полосы карты.
Также на корпусе банкомата милиционеры нашли скрытую видеокамеру, которая записывала пин-код, вводимый пользователем АТМ.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
У оперативников имеются сведения как минимум о трех местах, где были совершены компрометации данных карт в банкоматах на территории Минска.
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