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ЭКОНОМИКА РБ
ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОДПИТКИ БАКОВ СИСТЕМЫ ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА ОТ РЕАКТОРА ПРОВЕЛИ НА БЕЛАЭС
09:37 28.07.2020
На БелАЭС провели испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора.
«В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, а также национальным планом действий по итогам стресс-тестов Белорусской атомной электростанции для повышения ее безопасности на первом энергоблоке успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора», - говорится в сообщении Минэнерго.
В ведомстве пояснили, что системы пассивного отвода тепла относятся к средствам преодоления запроектных аварий и предназначены для длительного отвода остаточного тепла от активной зоны реактора через парогенераторы в случае полного обесточения станции.
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