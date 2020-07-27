На БелАЭС провели испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора.

«В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, а также национальным планом действий по итогам стресс-тестов Белорусской атомной электростанции для повышения ее безопасности на первом энергоблоке успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора», - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что системы пассивного отвода тепла относятся к средствам преодоления запроектных аварий и предназначены для длительного отвода остаточного тепла от активной зоны реактора через парогенераторы в случае полного обесточения станции.