В Беларуси на 27 июля убрано 18,5% площадей при урожайности 37,6 ц/га, намолочен 1 млн 526 тыс. тонн зерна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в полях сейчас работают 8,5 тыс. комбайнов, дорабатывают зерно 2,3 тыс. очистительно-сушильных комплексов. В отгрузке задействованы 9,6 тыс. машин.

«Все условия созданы и для механизаторов, и для управленцев, чтобы без потерь убрать хлеб. У нас есть возможности убирать 4–5% (106 тыс. га) в день. Это позволит при хорошей погоде убрать весь урожай за 22 дня. Пока погодные условия нам на пользу», - отметил накануне в интервью журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

Он также обратил внимание, что заканчивается уборка второго укоса трав.

«Получено более 3,7 млн тонн кормовых единиц — это на 700 тыс. кормовых единиц больше, чем на аналогичную дату 2019 года», - добавил министр.