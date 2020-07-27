Холдинг точного машиностроения «Планар», в рамках проекта, финансируемого из Белорусского инновационного фонда, разработает новую модель лазерного оборудования, не имеющего аналогов в мире. Об этом сообщил сегодня во время посещения предприятия председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

По его словам, ряд новых проектов и направлений реализуется также в рамках государственных научно-технических программ. В частности, специалисты работают над новой технологией формирования микроизображений при помощи матрицы, содержащей более миллиона микрозеркал, каждое из которых управляется по отдельному алгоритму. Это позволит быстро формировать изображения с нанометровой точностью. Не менее интересный проект – разработка установки контроля привносимой дефектности, которая сможет при помощи оптического концентратора, выполненного на базе прецизионного эллиптического зеркала, улавливать малейшие частицы оптического излучения, возникающие в результате диффузного отражения от инородных частиц. Это, в свою очередь, сделает возможным обнаружение привнесенных дефектов нанометровых размеров.

«В развитие холдинга существенный вклад вносят работы, выполненные с использованием государственного финансирования. В рамках государственных научно-технических программ разработан и освоен в производстве модельный ряд новых образцов специального оборудования шестого технологического уклада, которые не имеют аналогов на постсоветском пространстве», – сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что залогом успешного развития предприятия является тесная связь новых разработок с проводимыми исследованиями рынка, что позволяет организовывать эффективное производство инновационной продукции.

Так, разработанные технологии лазерно-стимулированного осаждения металло-органического вещества из газообразной фазы, а также технология наноструктурированной сублимации металлизированного маскирующего покрытия оригиналов топологии СБИС на фотошаблонах помогли создать лазерно-оптическое оборудование, признанное лучшим в мире после проведения сравнительных испытаний с американским и японским аналогами по методике мирового лидера в области производства фотошаблонов – американской компании «Фотроникс». В соответствии с данной методикой отечественный образец набрал 78 баллов, американский – 76 баллов, японский – 68,5 балла. В результате, образец данной установки успешно эксплуатируется на новом заводе, построенном американо-японо-тайваньским консорциумом в Китае, две установки поставлены в Тайвань. Установка показала высокие эксплуатационные характеристики: коэффициент готовности, при трехсменном режиме работы по результатам первого года эксплуатации составил более 97%; обеспечена полная совместимость с контролируемой средой уровня ISO-1 (самый высокий класс чистоты помещений в соответствии с международным стандартом SEMI).

В настоящее время проводятся переговоры и предконтрактное тестирование с рядом компаний США, Японии, Тайваня и Китая для заключения контрактов на поставку подобного оборудования.

Холдинг точного машиностроения «Планар» – один из мировых лидеров электронного машиностроения. Предприятие было создано в 1962 году как конструкторское бюро, впоследствии – Конструкторское бюро точного электронного машиностроения (КБТЭМ), в задачу которого входило создание специального технологического оборудования для производства полупроводниковых приборов, позже – интегральных микросхем.

За прошедшие десятилетия на предприятии создана научная школа в области проектирования специального технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства изделий микро- и наноэлектроники, основанного на лазерно-оптических технологиях и технологиях прецизионной механики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе встречи Александр Шумилин обсудил с руководством и трудовым коллективом вопросы перспективы развития предприятия, а также вопросы формирования новой Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь и возможное участие холдинга «Планар» в ее реализации.