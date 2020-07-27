ЭКОНОМИКА РБ

ПОЧТИ НА 1,3% СНИЗИЛАСЬ В ИЮНЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН

17:06 27.07.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в июне 2020 г. составила 1748,6 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Напомним, в мае 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1771 рубль рубля. Таким образом, за июнь она снизилась на 22,4 рубля, или на 1,26%.