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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ НА 1,3% СНИЗИЛАСЬ В ИЮНЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН
17:06 27.07.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в июне 2020 г. составила 1748,6 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.
Напомним, в мае 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1771 рубль рубля.
Таким образом, за июнь она снизилась на 22,4 рубля, или на 1,26%.
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