С 27 июля на едином портале электронных услуг доступна новая услуга по предоставлению сведений об отнесении физического лица к члену многодетной семьи из автоматизированной информационной системы учета многодетных семей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, электронная услуга ОАИС 3.39.02 «Предоставление сведений об отнесении физического лица к члену многодетной семьи» доступна бесплатна физическим лицам — в отношении себя лично со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи физического лица) либо по уникальному идентификатору.

Она также предоставляется бесплатно государственным органам и организациям — для решения вопросов, входящих в их компетенцию со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя).