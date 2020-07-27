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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ДОСТУПНА НОВАЯ УСЛУГА
16:27 27.07.2020
С 27 июля на едином портале электронных услуг доступна новая услуга по предоставлению сведений об отнесении физического лица к члену многодетной семьи из автоматизированной информационной системы учета многодетных семей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, электронная услуга ОАИС 3.39.02 «Предоставление сведений об отнесении физического лица к члену многодетной семьи» доступна бесплатна физическим лицам — в отношении себя лично со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи физического лица) либо по уникальному идентификатору.
Она также предоставляется бесплатно государственным органам и организациям — для решения вопросов, входящих в их компетенцию со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя).
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