Индекс цен вторичного рынка жилья растет вторую неделю подряд. На этот раз он поднялся на 0,4% и составил 1397 $/м2, пишет аналитический центр Realt.by.

Положительная динамика цен на рынке новостроек наблюдается уже второй месяц. Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю, с 20 по 27 июля 2020 года, выросла на 0,2% и составляет на данный момент 1330 $/м2.

У положительной динамики цен на «вторичке» две основные причины. Во-первых, стремительно сокращается предложение квартир — на рынке остаются более дорогие объекты, что «тянет» среднюю вверх.

Вторая причина связана с ростом оптимизма у новых продавцов. Две недели назад средняя цена у вышедших на рынок квартир составляла 1384 $/м2, по итогам минувшей недели она поднялась до 1401 $/м2.

Объем предложения квартир продолжил сокращаться, причем масштабы оттока объектов из базы на минувшей неделе были внушительными. Количество выставленных на продажу квартир сократилось на 7,2%.

Предложение снизилось во всех сегментах рынка, а также в районах города. Быстрее всего из базы вымывались 1-комнатные квартиры (-8.5%).

Можно предположить, что сокращение предложения связано с сезоном отпусков, когда многие собственники забывают поддерживать актуальность своих объявлений. Также с продажи могут снимать те квартиры, которые были «на эмоциях» выставлены в марте-апреле.

Рост среднего уровня цен по итогам недели был отмечен у всех типов квартир. Цены на квартиры с одной и четырьмя комнатами оказались максимальными за последний месяц.

Районы города разделились на две группы, исходя из ценовой динамики. Максимальное изменение отмечено в Советском районе столицы, где средний уровень цен на квартиры поднялся сразу на 2.6%. Снижение цен оказалось наиболее существенным в Ленинском районе (-1,0%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 811 $/м2 (+0,5%), Витебск — 637 $/м2 (+0,6%), Гомель — 629 $/м2 (-0,2%), Гродно — 739 $/м2 (без изменений), Могилев — 646 $/м2 (+0,5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 616 $/м2 (+0,3%), Солигорск — 886 $/м2 (без изменений), Молодечно — 738 $/м2 (-0,1%), Жодино — 736 $/м2 (без изменений), Слуцк — 577 $/м2 (-0,6%).